Житель Чебоксар на глазах дочки едва не зарезал экс-жену и ее сестру

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-11T15:39:06+03:00

Раненные женщины вместе с ребенком оказались в подъезде, а мужчина закрылся в их квартире

Изменить размер текста: A A

Происшествие произошло 10 марта вечером в одной из квартир многоэтажного дома по улице Гладкова в столице Чувашии.

В полицию позвонила 42-летняя женщина, которая рассказала, что на нее с ножом напал бывший муж.

По ее словам, 49-летний пьяный экс-супруг пришел в квартиру, где она находилась вместе со своей девятилетней дочерью и старшей 44-летней сестрой. С собой мужчина взял нож, и во время ссоры напал на бывшую жену. Ударил ее несколько раз и переключился на сестру.

В этот момент раненная схватила дочь и выбежала на улицу, а сестра осталась.

Приехавшие полицейские нашли вторую раненную женщину в подъезде дома, а сам злоумышленник закрылся в квартире.

- Сотрудники полиции проникли в квартиру и задержали мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством в отношении бывшей жены, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU