Этой весной Казань стала самым популярным городом России среди бюджетных путешественников

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-11T17:50:54+03:00

В рейтинг не вошли города-курорты

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Согласно сервису Tvil.ru, столица Татарстана стала самым популярным городом России для бюджетных путешествий этой весной.

Изучив бронировку отелей и гостиниц с 11 марта по 30 апреля, специалисты сервиса определили, что в этот период туристы собираются пробыть в выбранных ими городах от 1,5 до 5 суток.

Так, в Казани это в среднем 3,5 суток. Самые же длительные путешествия рассчитаны в Калининград – 5 суток.

В итоге, без учета городов-курортов, топ-10 российского рейтинга популярных городов по бюджетным путешествиям выглядит следующим образом: Казань, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Симферополь, Тверь, Барнаул, Тула, Тюмень и Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU