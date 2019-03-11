Этой весной Казань стала самым популярным городом России среди бюджетных путешественников
Согласно сервису Tvil.ru, столица Татарстана стала самым популярным городом России для бюджетных путешествий этой весной.
Изучив бронировку отелей и гостиниц с 11 марта по 30 апреля, специалисты сервиса определили, что в этот период туристы собираются пробыть в выбранных ими городах от 1,5 до 5 суток.
Так, в Казани это в среднем 3,5 суток. Самые же длительные путешествия рассчитаны в Калининград – 5 суток.
В итоге, без учета городов-курортов, топ-10 российского рейтинга популярных городов по бюджетным путешествиям выглядит следующим образом: Казань, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Симферополь, Тверь, Барнаул, Тула, Тюмень и Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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