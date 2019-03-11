В Казани возбуждено уголовное дело из-за падения снега на голову пенсионерки
ЧП произошло днем 8 марта на улице Газовой в Приволжском районе столицы Татарстана. С крыши пятиэтажного дома на голову 82-летней пенсионерки упал кусок наледи.
С тяжелыми травмами - открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа, женщину доставили в больницу.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в следственном комитете Татарстана.
По версии следствия, ЧП произошло в результате бездействия неустановленных сотрудников ЖСК «Механик». Они не обеспечили своевременную уборку наледи с крыши.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»