2019-03-11T14:02:47+03:00
Происшествия

В Казани возбуждено уголовное дело из-за падения снега на голову пенсионерки

Под подозрением оказались сотрудники ЖСК "Механик"
Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло 8 марта.ЧП произошло 8 марта.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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ЧП произошло днем 8 марта на улице Газовой в Приволжском районе столицы Татарстана. С крыши пятиэтажного дома на голову 82-летней пенсионерки упал кусок наледи.

С тяжелыми травмами - открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа, женщину доставили в больницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, ЧП произошло в результате бездействия неустановленных сотрудников ЖСК «Механик». Они не обеспечили своевременную уборку наледи с крыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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