В Казани возбуждено уголовное дело из-за падения снега на голову пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-11T14:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло днем 8 марта на улице Газовой в Приволжском районе столицы Татарстана. С крыши пятиэтажного дома на голову 82-летней пенсионерки упал кусок наледи.

С тяжелыми травмами - открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа, женщину доставили в больницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, ЧП произошло в результате бездействия неустановленных сотрудников ЖСК «Механик». Они не обеспечили своевременную уборку наледи с крыши.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU