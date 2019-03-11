Татарстанец не сдал экзамен на водительские права и получил смертельный удар ножницами
Трагедия произошла 9 марта в одном из частных домов на железнодорожной станции Акбаш Бугульминского района республики. Там было обнаружено тело 54-летнего местного жителя с раной живота.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Подозреваемый задержан.
Им оказался 43-летний брат сожительницы погибшего. Компания собралась по случаю 8 марта, и после пьянки поссорились.
Потерпевший не сумел сдать экзамен на водительские права, и тогда женщина начала над ним насмехаться. Мужчина разозлился и стукнул ее по голове, и тут за сестру вступился брат. По версии следствия, он схватился за ножницы и воткнул их в живот хозяина дома. От полученной травмы потерпевший скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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