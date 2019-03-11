Татарстанец не сдал экзамен на водительские права и получил смертельный удар ножницами

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-11T13:10:52+03:00

За насмешки мужчину стукнул свою сожительницу, а на сторону женщины встал ее брат. Фото: Анастасия Осипова

За неудачу над ним начала насмехаться сожительница

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Трагедия произошла 9 марта в одном из частных домов на железнодорожной станции Акбаш Бугульминского района республики. Там было обнаружено тело 54-летнего местного жителя с раной живота.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Подозреваемый задержан.

Им оказался 43-летний брат сожительницы погибшего. Компания собралась по случаю 8 марта, и после пьянки поссорились.

Потерпевший не сумел сдать экзамен на водительские права, и тогда женщина начала над ним насмехаться. Мужчина разозлился и стукнул ее по голове, и тут за сестру вступился брат. По версии следствия, он схватился за ножницы и воткнул их в живот хозяина дома. От полученной травмы потерпевший скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU