Житель Марий Эл, ранивший себя в живот под наркотиками, ответит в суде за нападение на правоохранителя

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-11T17:01:11+03:00

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Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Марий Эл, завершено. Его обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия 11 января текущего года мужчина, находясь под наркотиками ранил себя ножом в живот. Он был доставлен в Медведевскую центральную районную больницу.

В медучреждении мужчина мало того, что вел себя агрессивно, но и еще всячески не давал оказывать себе помощь. Сотрудники больницы вызвали на помощь сотрудников Росгвардии.

Прибыв на место, правоохранители пытались помочь медработникам. За что один из них получил от неадекватного мужчины удар кулаком в плечо.

- Поскольку обвиняемый не судим, совершил преступление средней тяжести, а причиненный вред загладил путем извинения и возмещения компенсации морального вреда в виде денежной выплаты, уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде штрафа, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU