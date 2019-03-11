2019-03-11T12:05:46+03:00
Экономика

Казанский авиазавод им.Горбунова через суд требует от ПАО «Камгэсэнергострой» 11 миллионов рублей

В строительной компании была введена процедура наблюдения
Олег ЛУГОВОЙ
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За, что именно требуют эти деньги, пока не уточняется.За, что именно требуют эти деньги, пока не уточняется.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ПАО «Туполев» от Казанского авиазавода им.Горбунова 5 марта подал в Арбитражный суд Татарстана иск к ПАО «Камгэсэнергострой» из Набережных Челнов.

Исходя из картотеки суда, со строительной компании требуют чуть более 11 миллионов рублей. За, что именно с ПАО «Камгэсэнергострой» требуют эти деньги, пока не уточняется. Скорее всего речь идет о претензиях по исполнению договоров подряда.

Отметим, что в строительной компании из Набережных Челнов еще до этого иска была введена процедура наблюдения, которая обычно предшествует решению о банкротстве организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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