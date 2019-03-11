2019-03-11T12:45:48+03:00
Экономика

В 2019 году на ремонт дорог в Нижнекамске потратят 1,7 миллиарда рублей.

Общая протяженность полотна проезжей части, подлежащего ремонту, в районе составит 45,4 километра
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, восстановлено будет 24 километра автодорог городаВ частности, восстановлено будет 24 километра автодорог города
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В 2019 году из бюджета Татарстана будет выделено 1,7 миллиарда рублей на ремонт дорог в Нижнекамске. В частности, восстановлено будет 24 километра автодорог города и девять километров Соболековской трассы.

Кроме того, в текущем году будут отремонтированы 2 километра дорог садово-дачных территорий, 3,2 километра – в сельской местности, 4,49 километра подъездных дорог к детским оздоровительным лагерям, а также автодороги регионального значения – 11,7 километра.

Общая протяженность дорожного полотна, подлежащего ремонту, в районе составит 45,4 километра

Такие цифры 11 марта на деловом понедельнике озвучил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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