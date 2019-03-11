12 марта в трех районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-11T19:01:23+03:00

В том числе света не будет в поселке Вознесенское. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отсутствие электричества в этот день будет связано с плановыми работами на сетях

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Так, в этот вторник, 12 марта, с 8.30 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе по адресам: ул.Ашхабадская, 81-97, 98-114, 99-111, 111а,б, 120-150, ул.Батумская, 3-19, 6-10, ул.Воронихина, 3-19, 4-20, 21-35, 22, 22а, б, в, 24, 24а, б, в, г, 26, 26в, 33а, ул.Говорова, 3-19, 4-20, 19, 19а, б, 21-27, 24-34, 34а, ул.Дубинина, 70, 72, 74-98, ул.Ермоловой, 1-29, 2-30, ул.Карамзина, 3-27, 2-28, ул.Краснодонская, 111-129, 102-120, ул.Кутузова, 51-69, 70-86, 69-83, 83, 83а, б, в, 88-98, 98, 98а, б, ул.Литвинова, 61-67, ул.Луначарского, 36-70, ул.Смоленская, 63-81, 62-80.

А с 14.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Актайская, 17, ул. Кулагина, 4, 6, 6а, 8, 8а.

Кроме того, в этот день с 9.00 до 17.00 электричество пропадет в поселке Вознесенское Советского района по улицам Луговая и Дубравная. Также с 9.00 до 18.00 отключат дома по адресам: ул. Джаудата Файзи, 1, 3, 5, 7, ул. Бигичева, 28, 28а, 30, 32, 34, ул. Глушко 24, 26, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU