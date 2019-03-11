2019-03-11T14:58:18+03:00
Авто

В Казани закрыли ледовую переправу через Волгу "Аракчино - Верхний Услон"

Водителям придется выбирать другие пути
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 марта, специалисты ГИМС МЧС Татарстана провели проверку состояния ледовой переправы через Волгу на участке "Аракчино - Верхний Услон". По ее итогам было принято решение в это же день с 15.00 завершить работу этой ледовой переправы.

Водителей просят выбрать иные пути.

Кроме того, с понедельника 11 марта с 8.00 закрыта переправа через реку Кама в связи с ее опасным состоянием - изменились структура и толщина льда, разрушен съезд с трассы на переправу.

А во вторник, 12 марта, будет проведено обследование еще одной переправы "Зеленодольск-Нижние Вязовые".

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане завершила работу последняя ледовая переправа - Зеленодольск-Нижние Вязовые
В Татарстане легковушка врезалась в прицеп грузовика: погибли два человека
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
В Казани возбуждено уголовное дело из-за падения снега на голову пенсионерки
11 марта в Казани заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана посвятят самозанятым
Татарстанец не сдал экзамен на водительские права и получил смертельный удар ножницами
В 2019 году на ремонт дорог в Нижнекамске потратят 1,7 миллиарда рублей.
В Казани разыскивают водителя, который сбил на "зебре" 15-летнюю девочку и скрылся
Казанский авиазавод им.Горбунова через суд требует от ПАО «Камгэсэнергострой» 11 миллионов рублей
В Казани мужчина решил приготовить себе обед и едва не погиб
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Ряд домов Московского района Казани почти на сутки оставят без воды
В Татарстане во время пожара погибла 82-летняя пенсионерка
В Набережных Челнах "скорая" застряла в луже во дворе одной многоэтажки
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму
В Казани лихач устроил смертельную аварию, где погиб мужчина
В Казани мать и две ее несовершеннолетние дочери отравились угарным газом