В Казани закрыли ледовую переправу через Волгу "Аракчино - Верхний Услон"

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-11T14:58:18+03:00

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В понедельник, 11 марта, специалисты ГИМС МЧС Татарстана провели проверку состояния ледовой переправы через Волгу на участке "Аракчино - Верхний Услон". По ее итогам было принято решение в это же день с 15.00 завершить работу этой ледовой переправы.

Водителей просят выбрать иные пути.

Кроме того, с понедельника 11 марта с 8.00 закрыта переправа через реку Кама в связи с ее опасным состоянием - изменились структура и толщина льда, разрушен съезд с трассы на переправу.

А во вторник, 12 марта, будет проведено обследование еще одной переправы "Зеленодольск-Нижние Вязовые".

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ИСТОЧНИК KP.RU