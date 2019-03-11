В Мининформполитики Чувашии появился заместитель главы ведомства по IT
Стало известно, что в министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии появился замглавы по IT.
Им стала экс-глава Управления информатизации и мониторинга образования Екатерина Грабко.
Отметим, что с октября прошлого года по февраль этого в ведомстве было два заместителя руководителя по СМИ. Сейчас же в министерстве появился человек ответственный непосредственно за информатизацию.
Известно, что Екатерина Грабко окончила экономический факультет чувашского государственного университета и является кандидатом педагогических наук. Ранее она работала в Институте образования в Центре дистанционного обучения, а затем возглавляла Управление информатизации и мониторинга образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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