В Мининформполитики Чувашии появился заместитель главы ведомства по IT

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-11T19:37:31+03:00

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Стало известно, что в министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии появился замглавы по IT.

Им стала экс-глава Управления информатизации и мониторинга образования Екатерина Грабко.

Отметим, что с октября прошлого года по февраль этого в ведомстве было два заместителя руководителя по СМИ. Сейчас же в министерстве появился человек ответственный непосредственно за информатизацию.

Известно, что Екатерина Грабко окончила экономический факультет чувашского государственного университета и является кандидатом педагогических наук. Ранее она работала в Институте образования в Центре дистанционного обучения, а затем возглавляла Управление информатизации и мониторинга образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU