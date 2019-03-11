2019-03-11T11:23:42+03:00
Экономика

ВТБ стал лидером рынка автокредитования

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По итогам 2018 года ВТБ занял первое место по объему кредитного портфеля, который достиг 113,45 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные крупнейшего независимого финансового портала Banki.ru. За отчетный период банк выдал 120 тысяч кредитов на транспортные средства на общую сумму 84,4 млрд рублей.

Самыми популярными марками у клиентов в 2018 году стали Lada, Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретенного в кредит, превысила 1 млн рублей, средняя сумма кредита – 685 тысяч. Регионами-лидерами по количеству подаваемых заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Челябинск.

Основной объем сделок пришелся на кредитование новых автомобилей: их доля в общей выдаче достигла 81%. При этом отмечен рост доли кредитов на подержанные транспортные средства. По итогам 2018 года ВТБ стал абсолютным лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом: банк оформил более 30,4 тысячи кредитов на сумму, превышающую 16,3 млрд рублей. В результате доля таких кредитов в общих выдачах ВТБ достигла 19%.

- По итогам 2018 года доля ВТБ на рынке автокредитов, по расчетам банка на основе данных Frank Research Group, составила 14,5%. Впервые мы достигли лидерства в сегменте автомобилей с пробегом. Качественный и быстрый сервис для приобретения любого вида автомобиля был обеспечен благодаря выгодным ставкам и широкой линейке дополнительных опций, - прокомментировал начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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