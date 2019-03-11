В Казани мужчина решил приготовить себе обед и едва не погиб

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-11T11:48:43+03:00

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Пожар в квартире на первом этаже пятиэтажки на улице Актайской в столице Татарстана начался в воскресенье, 10 марта, в 15.43. Спасателей вызвали соседи. С их слов, в квартире, откуда валит дым, живет 53-летний мужчина.

Фото: МЧС Татарстана

Пожарные вскрыли дверь и обнаружили на полу лежащего хозяина. На электроплите стояла сковорода, в которой оставались следы пригоревшего обеда. Мужчину эвакуировали при помощи спасательного устройства капюшонного типа.

Пострадавшего увезли в БСМП Казани.

Фото: МЧС Татарстана

- Предварительная причина пожара – неосторожность при приготовлении пищи, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU