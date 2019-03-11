Ряд домов Московского района Казани почти на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-11T11:03:32+03:00

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В это вторник, 12 марта, в Московском районе Казани отключат воду. Причем почти на сутки.

Так, с 9.00 12 марта до 6.00 13 марта краны пересохнут в домах и здании, расположенные по адресам: улица Восстания, 38/51, улица Гагарина, 87/68, 89/55, улица Енисейская, 6/64, 7, 8, улица Партизанская, 52, 54/9 (детский сад №126), улица Тунакова, 51/38, 55/89, 64/6, 66, 68/87.

В городском Водоканале просит жителей указанных домов просят заранее сделать необходимые запасы.

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ИСТОЧНИК KP.RU