Ряд домов Московского района Казани почти на сутки оставят без воды
В список адресов попал детский сад
Фото: pixaby.com
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В это вторник, 12 марта, в Московском районе Казани отключат воду. Причем почти на сутки.
Так, с 9.00 12 марта до 6.00 13 марта краны пересохнут в домах и здании, расположенные по адресам: улица Восстания, 38/51, улица Гагарина, 87/68, 89/55, улица Енисейская, 6/64, 7, 8, улица Партизанская, 52, 54/9 (детский сад №126), улица Тунакова, 51/38, 55/89, 64/6, 66, 68/87.
В городском Водоканале просит жителей указанных домов просят заранее сделать необходимые запасы.
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ИСТОЧНИК KP.RU