11 марта в Казани заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана посвятят самозанятым
На официальном сайте республики будет организована онлайн-трансляция мероприятия
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В понедельник, 11 марта, в Казани состоится 11-е заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана. Мероприятие начнется в 14.00 в концертно-развлекательном комплексе «Пирамида».
Встреча будет посвящена созданию возможностей для самозанятых предпринимателей республики, стимулированию предпринимательской инициативы, созданию качественных условий для развития самозанятых.
Онлайн-трансляция встречи будет доступна всем желающим на сайте «Официальный Татарстан»
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ИСТОЧНИК KP.RU