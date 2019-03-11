2019-03-11T14:04:15+03:00
Общество

11 марта в Казани заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана посвятят самозанятым

На официальном сайте республики будет организована онлайн-трансляция мероприятия
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В понедельник, 11 марта, в Казани состоится 11-е заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана. Мероприятие начнется в 14.00 в концертно-развлекательном комплексе «Пирамида».

Встреча будет посвящена созданию возможностей для самозанятых предпринимателей республики, стимулированию предпринимательской инициативы, созданию качественных условий для развития самозанятых.

Онлайн-трансляция встречи будет доступна всем желающим на сайте «Официальный Татарстан»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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