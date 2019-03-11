2019-03-11T10:52:57+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибла 82-летняя пенсионерка

Квартира была сильно задымлена [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире одинокой пенсионерки на улице Шашина в доме №51 в Лениногорске произошел 10 марта в 9.02. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым из дверей и окна квартиры на первом этаже.

Прибыв на место, пожарные от соседей узнали, что внутри может находиться 82-летняя хозяйка. К этому времени квартира полностью задымлена, открытого огня не видно, угрозы распространения пожара отсутствовала, окна в зале и спальной комнатах зарешечены.

Железную дверь в квартире вскрыли, и на пороге обнаружили хозяйку. Медики констатировали ее смерть.

- По предварительным данным произошло короткое замыкание в электропроводки в кладовке, там находились розетки и электрические приборы - электронные часы, электрический светильник, а также хранилось большое количество текстильных изделий, отсюда и такое сильное задымление, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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