В Набережных Челнах "скорая" застряла в луже во дворе одной многоэтажки
Причиной стало отсутствие уборки во дворе
Спецавтомобиль застрял в жиже
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Неприятности у жителей многоэтажки в доме №22 по улице Автозаводской в автограде начались со снегопадов, которые прошли в субботу, 9 марта. Выпавшие осадки никто убирать не спешил, а в воскресенье и понедельник началось потепление. В итоге сугробы начали таять, образовав глубокие лужи и настоящую кашу из подтаявшего снега, льда и грунта. В этой жиже завязли несколько легковых автомобилей.
Среди попавших в западню автомашин оказалась и "скорая помощь". Спецавтомобиль не смог проехать через двор. Его выталкивали очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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