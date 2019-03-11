В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-11T09:39:27+03:00

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После освидетельствования состояние ледовой переправы через реку Кама на участке "село Покровское – Красный Ключ в Елабужском районе" сотрудники ГИМС МЧС Татарстана приняли решение о закрытии проезда с 8.00 в понедельник, 11 марта.

Сегодня же, 11 марта, в 10.00 инспекторы Центра ГИМС проведут техническое освидетельствование ледовой переправы Аракчино-Верхний Услон. Еще одну переправу - Зеленодольск – Нижние Вязовые в Зеленодольском районе, проверят 12 марта.

- По прогнозам, все ледовые переправы завершат свою работу в этом сезоне, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, в зимний сезон 2018-2019 годов в Татарстане функционировали четыре ледовые переправы. Уже 4 марта одна из них - в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка - село Новый Закамский, по итогам технического освидетельствования по причине изменения структуры и толщины льда, разрушения съезда на лёд закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU