2019-03-11T09:21:55+03:00
Происшествия

В Казани лихач устроил смертельную аварию, где погиб мужчина

В больницу с травмами различной степени тяжести увезли трех человек
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Страшная авария произошла в Советском районе столицы Татарстана на улице Сибирский тракт в понедельник, 11 марта. По предварительным данным, водитель иномарки "Фиат", двигаясь в сторону поселка Дербышки, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там иномарка врезалась в отечественную "Ладу Приору".

От сильного удара на месте погиб 20-летний водитель отечественной легковушки. Водитель иномарки, которая после удара перевернулась на крышу, получил травмы и доставлен в больницу. Еще с месте ДТП увезли девушку и мужчину, которые следовали в "Ладе Приоре".

С места аварии Фото: Лика ИСАЕВА

С места аварииФото: Лика ИСАЕВА

Фото: Лика ИСАЕВА

- На месте происшествия работают инспектора ГИБДД совместно с муниципальной службой полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани, - сообщил командир полка Михаил Савин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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