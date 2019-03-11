В Казани лихач устроил смертельную аварию, где погиб мужчина
Страшная авария произошла в Советском районе столицы Татарстана на улице Сибирский тракт в понедельник, 11 марта. По предварительным данным, водитель иномарки "Фиат", двигаясь в сторону поселка Дербышки, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там иномарка врезалась в отечественную "Ладу Приору".
От сильного удара на месте погиб 20-летний водитель отечественной легковушки. Водитель иномарки, которая после удара перевернулась на крышу, получил травмы и доставлен в больницу. Еще с месте ДТП увезли девушку и мужчину, которые следовали в "Ладе Приоре".
С места аварииФото: Лика ИСАЕВА
Фото: Лика ИСАЕВА
- На месте происшествия работают инспектора ГИБДД совместно с муниципальной службой полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани, - сообщил командир полка Михаил Савин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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