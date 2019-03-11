2019-03-11T08:39:11+03:00
Происшествия

В Казани мать и две ее несовершеннолетние дочери отравились угарным газом

Всех госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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Предположительно, семья отравилась угарным газомПредположительно, семья отравилась угарным газомФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в воскресенье, 10 марта, в квартире многоэтажного дома №39 по улице Горьковское шоссе в Кировском районе столицы Татарстана. "Скорую" вызвали к 31-летней женщине и двум ее дочерям - 10-летней и четырехлетней. Они почувствовали себя плохо, и приехавший врач с диагнозом "отравление средней степени тяжести" отправил всех в лечебные учреждения - женщину в БСМП, детей - в ДРКБ.

По предварительным данным, отравление произошло угарным газом.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана. - Основные причины возникновения подобных случаев - по-прежнему засорение систем дымоудаления и вентиляции мусором или снегом, а также нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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