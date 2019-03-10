2019-03-10T17:14:51+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах под тяжестью снега упала крыша кафе

По предварительным данным, пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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Снег стал причиной ЧПСнег стал причиной ЧПФото: соцсети
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ЧП произошло в ночь с 9 на 10 марта в одном из популярных кафе Набережных Челнов. Не выдержав тяжести скопившегося на крыше снега, кровля рухнула.

По счастливой случайности, в этом ЧП никто не пострадал.

По счастливой случайности, никто не пострадал Фото: соцсети

По счастливой случайности, никто не пострадалФото: соцсети

В Татарстане в связи с обильными осадками зимнего периода 2018-2019 годов не выдерживает кровля некоторых строений. Неубранный вовремя снег с крыш частных домов привел к трагедии в Лениногорском районе республики и в Авиастроительном районе Казани - упавший снег погреб под собой пенсионерок. Обе скончались от удушья.

- По факту обрушения крыши кафе прокуратура Набережных Челнов по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова проводит проверку, - сообщили в пресс-службе ведомства и напомнили, что собственник здания должен следить за сохранностью своего имущества, регулярно проводить чистку крыши от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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