2019-03-10T14:42:25+03:00
Происшествия

В Чувашии после обрушения школы следствие проверяет работу чиновников

Начата доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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В этом блоке находились столовая, кухня и кабинет биологииВ этом блоке находились столовая, кухня и кабинет биологииФото: соцсети
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ЧП в школе в деревне Большие Чаки Урмарского района республики произошло 10 марта в 8.40. Рухнула часть двухэтажной кирпичной школы - тот блок, где находились кухня, столовая и кабинет биологии. По данному факту СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет - занятий в школе в воскресенье не проводили.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельств произошедшего. Также они выяснят причины и условия, этому способствовавших.

- В рамках проверки будет дана должная правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасности обучающихся, а также за организацию и своевременное проведение ремонта здания школы, - сообщил официальный представитель СУ СКР Чувашии Олег Дмитриев. - Ход проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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