В Чувашии в страшной аварии легковушки и грузовика погибли два человека
Авария с участием отечественного автомобиля ВАЗ-2107 и грузовой фуры произошла в Чебоксарском районе Чувашии на 645 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, в зоне действия знака с ограничением скорости не свыше 70 километров в час фура вылетела на встречку, задела проезжающую там легковушку, снесла колонку на АЗС и только тогда смогла остановиться.
Фура вылетела на встречку
В ВАЗ-2107 ехали два человека - водитель и пассажир. Они получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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