В Татарстане веб-камера снимает жизнь орланов-белохвостов
В Татарстане продолжается проект изучения жизни птиц в национальном парке "Нижняя Кама". Для этого над двумя гнездами хищных птиц, которые известны зоологам, установили веб-камеры. Работают они только в светлое время суток, чтобы не испугать птиц светом.
Одно из гнезд пока остается пустым, но во втором уже началась семейная жизнь. Сначала в гнездо прилетела самочка. Она провела обустройство, поправила немного распавшееся за зиму место - принесла прутики и укрепила гнездо. Затем прилетел самец. Через некоторое время камера запечатлела спаивание птиц, и теперь сотрудники национального парка ожидают потомства от этой пары.
Кстати, имен у птиц еще нет. Объявлен конкурс на выбор лучших кличек для орланов-белохвостов.
ИСТОЧНИК KP.RU