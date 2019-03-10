2019-03-10T12:38:29+03:00
Дом. Семья

В Татарстане веб-камера снимает жизнь орланов-белохвостов

Две камеры установлены над гнездами хищных птиц
Лика ИСАЕВА
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В гнезде сейчас обе птицыВ гнезде сейчас обе птицыФото: принтскрин видео.
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В Татарстане продолжается проект изучения жизни птиц в национальном парке "Нижняя Кама". Для этого над двумя гнездами хищных птиц, которые известны зоологам, установили веб-камеры. Работают они только в светлое время суток, чтобы не испугать птиц светом.

Одно из гнезд пока остается пустым, но во втором уже началась семейная жизнь. Сначала в гнездо прилетела самочка. Она провела обустройство, поправила немного распавшееся за зиму место - принесла прутики и укрепила гнездо. Затем прилетел самец. Через некоторое время камера запечатлела спаивание птиц, и теперь сотрудники национального парка ожидают потомства от этой пары.

Кстати, имен у птиц еще нет. Объявлен конкурс на выбор лучших кличек для орланов-белохвостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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