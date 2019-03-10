В Казани велосипедист взял легковушку на буксир

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-10T11:15:14+03:00

В Казани велосипедисты много тренируются и участвую в велопробегах. Фото: Из материалов пресс-службы

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Необычную картину застали жителя одного из многоэтажных домов на улице Аделя Кутуя в Казани. Они увидели, что старенькую синюю легковушку марки ВАЗ буксирует велосипедист.

Мужчина с трудом крутит педали, а за его велосипедом тяжело, но уверенно следует автомобиль. Проехав несколько метров, велосипедист решил подойти к водителю. Затем ролик прервался.

Это видел уже набрало более сотни просмотров за 10 минут с момента своей публикации. Жители Казани с улыбкой восприняли этот факт, и по доброму комментируют, считая, что подобная взаимовыручка только приветствуется. Кто-то шутит, что так велосипед наращивает массу, и скоро станет КАМАЗом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696246" frameborder="0"></iframe> В Казани велосипедист отбуксировал легковушку.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU