В Нижегородской области нашли мужчину, который украл в Йошкар-Оле 44 шубы
В Нижегородской области задержали мужчину, который украл из магазина в Йошкар-Оле 44 шубы. Все похищенное он хранил в своем гараже.
История началась еще 20 сентября 2018 года. Тогда из магазина в Йошкар-Оле были похищены 44 шубы общей стоимостью 2 миллиона рублей. Вор пробрался в помещение через окно, а после взломал замок и вынес одежду.
Позже выяснилось, что виновный в краже - ранее судимый 36-летний житель Нижегородской области. Задержать мужчину помогли местные полицейские. Они же и изъяли все похищенное.
Сейчас расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU