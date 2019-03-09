В Нижегородской области нашли мужчину, который украл в Йошкар-Оле 44 шубы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-09T16:16:00+03:00

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В Нижегородской области задержали мужчину, который украл из магазина в Йошкар-Оле 44 шубы. Все похищенное он хранил в своем гараже.

История началась еще 20 сентября 2018 года. Тогда из магазина в Йошкар-Оле были похищены 44 шубы общей стоимостью 2 миллиона рублей. Вор пробрался в помещение через окно, а после взломал замок и вынес одежду.

Позже выяснилось, что виновный в краже - ранее судимый 36-летний житель Нижегородской области. Задержать мужчину помогли местные полицейские. Они же и изъяли все похищенное.

Сейчас расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU