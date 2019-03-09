2019-03-09T17:10:58+03:00
Происшествия

В Марий Эл сгорел склад фермерского хозяйства, в котором хранилась техника

В результате пожара никто из людей не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
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На место пожара оперативно выехали четыре спецмашины пожарно-спасательных подразделенийНа место пожара оперативно выехали четыре спецмашины пожарно-спасательных подразделений
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В пятницу, 8 марта, в деревне Чекеево в Марий Эл загорелся склад фермерского хозяйства, в котором хранилась сельскохозяйственная техника. Пожар начался приблизительно в 9 часов утра.

На место пожара оперативно выехали четыре спецмашины пожарно-спасательных подразделений. Несмотря на то, что само строение получило существенные повреждения, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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