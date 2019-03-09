2019-03-09T20:59:50+03:00
Общество

В расселенных домах Чувашии стали активно селиться бездомные люди

К 15 марта в республике составят график их сноса
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в Чувашии необходимо снести порядка 120 домовНа данный момент в Чувашии необходимо снести порядка 120 домовФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Министерство строительства Чувашии обеспокоено тем, что в расселенных домах республики все чаще стали селиться бездомные люди. Именно из-за этого беспризорные жилища чаще всего загораются.

Чаще всего подобные проблемы решаются сносом домов. На данный момент в Чувашии необходимо снести порядка 120 домов: 17 — в Алатыре, 91 - в Шумерле, 3 - в Чебоксарском районе и 9 - в Ибресинском районе. График их разбора будет составлен к 15 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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