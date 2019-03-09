Прокуратура Набережных Челнов вынесла представление директору школы, с теплицы которой на голову ребенка упала наледь
Прокуратура Набережных Челнов проверила информацию о падении наледи с крыши теплицы на голову ребенка. Оказалось, что сооружение находится на территории средней школы №44.
В ходе осмотра местности наледь и сосульки были обнаружены не только на теплице, но и на крове здания самого образовательного учреждения. Кроме того, на кровле школы были обнаружены незакрепленные куски металлической обшивки. Территория школы в целом на очищалась от снега и не обрабатывалась противогололедными реагентами.
- По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора МБОУ "Средняя школы 344" представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 8 марта в результате падения наледи, 8-летний ребенок получил ушибленную травму теменной области головы. После осмотра врачами и обработки раны он был отправлен домой. Причиной случившего теперь называют бездействие администрации школы.
ИСТОЧНИК KP.RU