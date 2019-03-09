Жители Казани встретили весну, создавая арт-объекты и картины

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-09T14:32:57+03:00

В международный женский день в культурном центре «Московский» прошел праздник творчества

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В минувшую пятницу, 8 марта, казанцы собрались в культурном центре «Московский», где прошло мероприятие «Арт-весна». В его рамках все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по рисованию, графике и созданию различных арт-объектов. Помогали горожанам в этом деле студенты художественного училища, профессиональные дизайнеры и художники.

На протяжении всего праздника для гостей звучала живая музыка в исполнении популярных местных кавер-групп. Организаторы праздника считают, что «Арт-весна» может стать отличной традицией встречи весны. Именно поэтому фестиваль творчества планируется сделать ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU