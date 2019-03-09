В Татарстане водитель снегохода не справился с управлением и оказался в овраге

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-09T13:17:16+03:00

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В пятницу, 8 марта, в Мамадышском районе в овраге оказался 53-летний водитель снегохода и его 28-летняя пассажирка. Оказалось, что приблизительно в 15.07 на 929 километре трассы Москва-Уфа мужчина не справился с управлением транспортным средством и вылетел с дороги.

Фото: МЧС России по Татарстану

Прибывшие на место аварии спасатели осмотрели девушку и транспортировали ее до автомобиля "скорой помощи", где передали непосредственно врачу-реаниматологу.

ИСТОЧНИК KP.RU