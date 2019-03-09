В Татарстане из-за неосторожности при курении вновь погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-09T12:11:39+03:00

Пожар произошел ночью с 8 на 9 марта в Дрожжановском районе Татарстана

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В пятницу, 8 марта, в 23.57 загорелся одноэтажный частный дом на улице Мира в селе Малый Убей Дрожжановского района Татарстана. На момент приезда пожарных огнем было охвачено 140 квадратных метров дома и надворных построек.

Известно, что в ходе тушения было обнаружено тело 39-летнего мужчины. По предварительной версии причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU