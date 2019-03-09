2019-03-09T10:02:14+03:00
Происшествия

В Казани мужчину насмерть завалило кирпичной кладкой

Несчастный случай произошел на улице Садри Максуди
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС России по ТатарстануФото: МЧС России по Татарстану
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В пятницу, 8 марта, во время проведения строительных работ в частном двухэтажном доме на улице Садри Максуди в Казани произошел несчастных случай. Приблизительно в 10.35 на одного из рабочих обрушилась кирпичная кладка. От полученных травм 46-летний мужчина скончался.

Фото: МЧС России по Татарстану

Фото: МЧС России по Татарстану

На место трагедии оперативно выехали спасатели. Убедившись в отсутствии опасности дальнейшего обрушения стены, они извлекли тело рабочего и передали его правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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