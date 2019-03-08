В Набережных Челнах наледь с крыши теплицы упала на голову ребенка
ЧП произошло в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах. На голову восьмилетнего ребенка, гуляющего во дворе дома, упала наледь с крыши расположенной во дворе теплицы.
С травмой головы мальчика доставили в больницу, где после осмотра медиками диагностировали у несовершеннолетнего ушиб.
По данному факту надзорный орган Набережных Челнов по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова проведет проверку на предмет соблюдения требований российского законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций и защите населения от снежных и ледовых сходов с крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU
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