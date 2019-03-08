Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием
Накануне весеннего праздника- Международного женского дня 8 марта, сотрудники ЦЛРР Росгвардии Марий Эл посетили дам - владельцев гражданского оружия. В гости к «вооруженным» хозяйкам инспекторы не с целью проверки ранения у них оружия, а с цветами и поздравлениями.
- Это было конечно неожиданно; как обычно сотрудники Росгвардии зашли, представились, я приготовила ключи от сейфа, документы. А они мне цветы дарят и с 8 марта поздравляют, - поделилась своими приятными впечатлениями владелец оружия Светлана.
Инспектор ЦЛРР Росгвардии Марий Эл майор полиции Александр Иванов считает, что женщины – наиболее дисциплинированная категория владельцев оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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