2019-03-08T17:02:10+03:00
Общество

Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием

Акция прошла накануне праздника 8 марта
Лика ИСАЕВА
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Офицеры подарили женщинам цветыОфицеры подарили женщинам цветыФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Накануне весеннего праздника- Международного женского дня 8 марта, сотрудники ЦЛРР Росгвардии Марий Эл посетили дам - владельцев гражданского оружия. В гости к «вооруженным» хозяйкам инспекторы не с целью проверки ранения у них оружия, а с цветами и поздравлениями.

- Это было конечно неожиданно; как обычно сотрудники Росгвардии зашли, представились, я приготовила ключи от сейфа, документы. А они мне цветы дарят и с 8 марта поздравляют, - поделилась своими приятными впечатлениями владелец оружия Светлана.

Инспектор ЦЛРР Росгвардии Марий Эл майор полиции Александр Иванов считает, что женщины – наиболее дисциплинированная категория владельцев оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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