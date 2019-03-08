В Казани пройдет концерт Урсулы Лангмайер и Трио имени Рахманинова

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-08T16:38:53+03:00

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Концерт австрийского сопрано Урсулы Лангмайер и солистов Трио имени Рахманинова Виктора Ямпольского (фортепиано) и Натальи Савиновой (виолончель) пройдет 10 марта. Он состоится в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. Музыканты представят в столице Татарстана программу вокальной и инструментальной камерной музыки классико-романтической эпохи, в которую войдут произведения В.А.Моцарта, Ф.Шуберта и Ф.Мендельсона.

Австрийское сопрано «кристальной чистоты» Урсула Лангмайер известна как исполнительница музыки композиторов немецкоговорящих стран. Певица получила музыкальное образование в Высшей школе музыки родного Линца, после чего продолжила обучение в Консерватории «Моцартеум» в Зальцбурге. За плечами Урсулы Лангмайер — участие во многих проектах, в том числе выступления на Венском фестивале искусств и Зальцбургском фестивале.

Трио имени Сергея Рахманинова – коллектив, созданный в 1994 году, и широко известный любителям музыки во всем мире. Участники Трио — выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов, солисты Московской государственной академической филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU