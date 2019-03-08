В Марий Эл глава поселения заставил осужденного к обязательным работам сделать ремонт за свой счет в администрации
Уголовное дело в отношении 56-летнего главы администрации Сотнурского сельского поселения Волжского района Марий Эл возбудили по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
Во время следствия и суда установлено, что глава поселения заставил одного из местных жителей, осужденного к обязательным работам, сделать ремонт в одном из кабинетов администрации полностью за свой счет. Контроль за отбытием этих обязательных работ осуществлял именно сам глава. За сделанный ремонт он пообещал внести в табели учета сведения, что осужденный а марте и апреля 2016 года полностью отбыл свое наказание в виде 160 часов обязательных работ.
Местный житель в итоге постелил новый линолеум на пол, обшил стены панелями, поклеил обои на стены, приклеил на потолок потолочную плитку, отремонтировал мебель.
- Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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