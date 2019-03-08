2019-03-08T15:09:29+03:00
Происшествия

В Марий Эл глава поселения заставил осужденного к обязательным работам сделать ремонт за свой счет в администрации

Мужчина полностью обновил кабинет
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Суд приговорил чиновника к штрафу в 70 тысяч рублейСуд приговорил чиновника к штрафу в 70 тысяч рублейФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Уголовное дело в отношении 56-летнего главы администрации Сотнурского сельского поселения Волжского района Марий Эл возбудили по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Во время следствия и суда установлено, что глава поселения заставил одного из местных жителей, осужденного к обязательным работам, сделать ремонт в одном из кабинетов администрации полностью за свой счет. Контроль за отбытием этих обязательных работ осуществлял именно сам глава. За сделанный ремонт он пообещал внести в табели учета сведения, что осужденный а марте и апреля 2016 года полностью отбыл свое наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Местный житель в итоге постелил новый линолеум на пол, обшил стены панелями, поклеил обои на стены, приклеил на потолок потолочную плитку, отремонтировал мебель.

- Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием
В Казани пройдет концерт Урсулы Лангмайер и Трио имени Рахманинова
В Казани пройдет V Международный конкурс исполнителей имени Салиха Сайдашева
Приставы в Марий Эл закрыли на 80 дней "Чайную"
В Чувашии на трассе М7 водитель "Волги" протаранил КАМАЗ дорожных служб
Президент Татарстана поздравил жительниц республики с 8 марта
Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе поздравил женщин с Международным женским днем
В Казани сошедший с крыши частного дома снег задавил пенсионерку
В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" в ДТП погибли два человека
Оркестр Росгвардии Татарстана устроил концерт в честь 8 марта в торговом центре
В Чебоксарах девушка отдала 172 тысячи рублей за несуществующий айфон
Казанский музей организует "Проводы русской зимы" в Анталье
Жительница Татарстана пыталась спасти семью, но лишилась почти 250 тысяч
Клиенты ВТБ оформили более 5 млн Мультикарт
В Казани пройдет этап Кубка мира по синхронному плаванию
Ветрено, зато без осадков: Какая погода будет в Татарстане в международный женский день
Бердыев о поражении от "Локомотива" и вылете из Кубка: Уремович подвел команду, с ним разберемся.
"А к ракам слабо?": В Татарстане парень разделся до трусов и нырнул в аквариум с рыбами в гипермаркете
Жертвами пожара в Арском районе Татарстана стал два человека
ВТБ Капитал стал акционером «Первого канала»
Автоинспекторы из Татарстана спасли задыхавшуюся на трассе девочку
В Казани мужчина попал под колеса троллейбуса