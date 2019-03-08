2019-03-08T14:23:03+03:00
Звезды

В Казани пройдет V Международный конкурс исполнителей имени Салиха Сайдашева

Гала-концерт пройдет 14 марта
Лика ИСАЕВА
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Конкурс пройдет с 11 по 16 мартаКонкурс пройдет с 11 по 16 мартаФото: Из материалов пресс-службы
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Уже в понедельник, 11 марта, стартует V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени Салиха Сайдашева, который пройдет по 16 марта в Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова. Мероприятие ориентировано на молодых исполнителей: от учащихся ДМШ и ДШИ до студентов вузов, сообщили в пресс-службе Консерватории.

Прослушивания начнутся 11 марта, первыми в конкурсе примут участие студенты музыкальных колледжей и вузов. Итоги состязаний этих возрастных категорий будут подведены на гала-концерте, который состоится 14 марта в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, начало концерта в 18.30.

В прослушиваниях примут участие свыше 150 музыкантов из разных городов России, Казахстана, Узбекистана. Конкурсанты выступят в четырех возрастных категориях, в номинациях «Баян-аккордеон» и «Струнные щипковые инструменты - домра, балалайка, гитара и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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