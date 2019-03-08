2019-03-08T13:57:26+03:00
Общество

Приставы в Марий Эл закрыли на 80 дней "Чайную"

Роспотребнадзор обнаружил там нарушения санитарно-эпидемиологического характера
Лика ИСАЕВА
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"Чайную" закрыли приставы"Чайную" закрыли приставыФото: Из материалов пресс-службы
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На 80 суток приставы опечатали кафе "Чайная", расположенное в жилом доме на одной из улиц Йошкар-Олы. Такое решение принял Йошкар-Олинский суд, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Проверку проводили сотрудники "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" на основании поручения Роспотребнадзора республики, которые выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий. В частности установлено, что данное «предприятие расположено во встроенном помещении, находящемся на первом жилом этаже многоквартирного дома, и это является серьезным нарушением законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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