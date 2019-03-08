В Чувашии на трассе М7 водитель "Волги" протаранил КАМАЗ дорожных служб
Авария с участием отечественного автомобиля "Волга" и грузовика КАМАЗ произошла 7 марта днем на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" у поселка Опытный в Цивильском районе Чувашии. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, не успел затормозить и врезался в грузовик дорожных служб, который был припаркован на обочине.
От удара "Волгу" смяло так, что вырезать пострадавшего водителя пришлось спасателям аварийно-спасательной службы Чувашии. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, но остался жив. Во время ДТП он, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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