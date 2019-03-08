Президент Татарстана поздравил жительниц республики с 8 марта
На своей страничке в соцсетях Рустам Минниханов поспешил поздравить жительниц республики с Международным женским днем 8 марта. Поздравление получилось нежным, трогательным и очень душевным, на двух языках:
"Дорогие мамы и жены, сестры и дочери, бабушки и внучки! Поздравляю всех вас с Международным женским днём! Хэрвакыт шат хэм бэхетле булыгыз! Сезнен елмаюдан яз башлана! Бэйрэм белэн!"
К нему приложен видеофильм с прекрасными кадрами, воспевающими женщин и то, что они дарят всему миру - любовь и продолжение рода.
Президент Татарстана поздравил женщин республики с 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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