Президент Татарстана поздравил жительниц республики с 8 марта

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-08T13:29:57+03:00

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На своей страничке в соцсетях Рустам Минниханов поспешил поздравить жительниц республики с Международным женским днем 8 марта. Поздравление получилось нежным, трогательным и очень душевным, на двух языках:

"Дорогие мамы и жены, сестры и дочери, бабушки и внучки! Поздравляю всех вас с Международным женским днём! Хэрвакыт шат хэм бэхетле булыгыз! Сезнен елмаюдан яз башлана! Бэйрэм белэн!"

К нему приложен видеофильм с прекрасными кадрами, воспевающими женщин и то, что они дарят всему миру - любовь и продолжение рода.

Президент Татарстана поздравил женщин республики с 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU