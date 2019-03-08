2019-03-08T12:04:25+03:00
Общество

Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе поздравил женщин с Международным женским днем

Игорь Комаров пожелал им любви, счастья и радости
Лика ИСАЕВА
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Игорь Комаров поздравил женщин с 8 мартаИгорь Комаров поздравил женщин с 8 мартаФото: Из материалов пресс-службы
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Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил всех жительниц региона с Международным женским днем:

- Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником 8 марта! Этот прекрасный день дарит нам весеннее настроение, напоминает о самом светлом и добром.

Он поблагодарил представительниц прекрасного пола за любовь, мудрость и терпение, за заботу и гармонию: "Внимательные квалифицированные врачи, терпеливые нянечки и воспитательницы, мудрые учителя, чьи советы не раз помогают нам в жизни, улыбчивые парикмахеры, искуснейшие повара, успешные менеджеры, талантливые актрисы... Можно продолжать бесконечно. Вы, женщины, работаете везде — результативно, грамотно и профессионально".

Также он отметил, что Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному собранию поставил амбициозные задачи: развитие мер поддержки материнства и детства, улучшение качества жизни и создание условий для того, чтобы мамы и дети чувствовали заботу и поддержку государства. Комаров выразил уверенность, что все получится.

Также он пожелал всем любви, счастья и радости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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