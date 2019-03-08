В Казани сошедший с крыши частного дома снег задавил пенсионерку
ЧП произошло в Авиастроительном районе столицы Татарстана
С места происшествияФото: соцсети
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Трагедия произошла на одной из улиц в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Проживающая в частном доме 65-летняя пенсионерка решила 6 марта самостоятельно убрать подтаявший снег с крыши своего дома. Она приставила к крыше лестницу, но взобраться на нее не успела - потревоженный снег начал падать с крыши сам, и похоронил под собой хозяйку дома.
Выбраться из снежного плена она не смогла, и скончалась от удушья.
Правоохранительные органы Казани проводят доследственную проверку по факту гибели женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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