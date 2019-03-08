В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-08T11:05:13+03:00

С места ДТП Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием двух автомобилей - легковушки "КИА Рио" и грузовика МАН, произошла

7 марта в 14.15 на 942 километре федеральной автодороги М7 "Москва – Уфа". По предварительным данным, 23-летняя девушка-водитель, управляя легковушкой, двигаясь со стороны Уфы в направление Москвы, превысила безопасную скорость, не справилась с управлением, и ее автомобиль занесло. Иномарку развернуло, и она, двигаясь задним ходом, врезалась в стоящий на обочине неисправный грузовой автомобиль МАН.

Водитель и ее пассажирка скончались на местеФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- В результате ДТП водитель и ее пассажирка скончались на месте столкновения, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU