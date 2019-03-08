Оркестр Росгвардии Татарстана устроил концерт в честь 8 марта в торговом центре
В одном из торговых центров Казани прошел концерт, где главным действующим лицом стал оркестр Росгвардии Татарстана. Мероприятие было организовано в честь Международного женского дня 8 марта.
Не ожидавшие такого сюрприза посетительницы ТЦ с удовольствием послушали выступление музыкантов. Традиционно, многие снимали концерт на свои телефоны, а потом делились записью в соцсетях.
Флешмоб начался с исполнения всем известной "Катюши". Росгвардейцы поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта и в качестве подарка исполнили еще несколько популярных музыкальных композиций, каждая из которых заканчивались под бурные аплодисменты и крики "Браво".
По завершении мероприятия военный дирижер майор Владимир Кравчук от имени коллектива Управления Росгвардии по Республике Татарстан поздравил присутствующих представительниц прекрасной половины с наступающим праздником 8 Марта.
Росгвардия Татарстана устроила концерт в торговом центре.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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