2019-03-08T11:06:43+03:00
Звезды

Оркестр Росгвардии Татарстана устроил концерт в честь 8 марта в торговом центре

Мероприятие состоялось 7 марта [видео]
Лика ИСАЕВА
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Концерт прошел в торговом центреКонцерт прошел в торговом центреФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В одном из торговых центров Казани прошел концерт, где главным действующим лицом стал оркестр Росгвардии Татарстана. Мероприятие было организовано в честь Международного женского дня 8 марта.

Не ожидавшие такого сюрприза посетительницы ТЦ с удовольствием послушали выступление музыкантов. Традиционно, многие снимали концерт на свои телефоны, а потом делились записью в соцсетях.

Флешмоб начался с исполнения всем известной "Катюши". Росгвардейцы поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта и в качестве подарка исполнили еще несколько популярных музыкальных композиций, каждая из которых заканчивались под бурные аплодисменты и крики "Браво".

По завершении мероприятия военный дирижер майор Владимир Кравчук от имени коллектива Управления Росгвардии по Республике Татарстан поздравил присутствующих представительниц прекрасной половины с наступающим праздником 8 Марта.

Росгвардия Татарстана устроила концерт в торговом центре.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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