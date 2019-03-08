Оркестр Росгвардии Татарстана устроил концерт в честь 8 марта в торговом центре

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-08T11:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из торговых центров Казани прошел концерт, где главным действующим лицом стал оркестр Росгвардии Татарстана. Мероприятие было организовано в честь Международного женского дня 8 марта.

Не ожидавшие такого сюрприза посетительницы ТЦ с удовольствием послушали выступление музыкантов. Традиционно, многие снимали концерт на свои телефоны, а потом делились записью в соцсетях.

Флешмоб начался с исполнения всем известной "Катюши". Росгвардейцы поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта и в качестве подарка исполнили еще несколько популярных музыкальных композиций, каждая из которых заканчивались под бурные аплодисменты и крики "Браво".

По завершении мероприятия военный дирижер майор Владимир Кравчук от имени коллектива Управления Росгвардии по Республике Татарстан поздравил присутствующих представительниц прекрасной половины с наступающим праздником 8 Марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696028" frameborder="0"></iframe> Росгвардия Татарстана устроила концерт в торговом центре.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU