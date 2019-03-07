2019-03-07T16:16:49+03:00
Спорт

В Казани пройдет этап Кубка мира по синхронному плаванию

Подобное мероприятие столица Татарстана примет впервые
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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С 19 по 21 апреля Казань примет один из этапов чемпионата мира по синхронному плаванью. При этом, столица Татарстана впервые выбрана местом проведения данного турнира. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта.

Казанский этап мировой серии станет третьим по счету в 2019 году. Всего их будет 8. Первый этап примет Париж, затем соревнования пройдут в Александруполисе. После Казани спортсмены отправятся в Токио, затем в Пекин, Гринсборо, Квебеке. Завершатся соревнования 2 июня в Барселоне.

Трехдневная программа состязаний будет включать соревнования групп (техническая и произвольная программы), выступления соло (техническая и произвольная программы), соревнования дуэтов и смешанных дуэтов (техническая и произвольная программы), комбинированную программу, соревнования акробатических групп. Лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в суперфинале

ИСТОЧНИК KP.RU

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