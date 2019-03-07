Ветрено, зато без осадков: Какая погода будет в Татарстане в международный женский день

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-07T15:42:02+03:00

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В международнйы женский день погода порадует жителей Татарстана отсутствием осадков. В целом же, в республике 8 марта будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет. Только в западных районах Татарстана возможен слабый снег, да и то только в конце дня.

Отсутствие осадков с лихвой компенсирует сильный ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет колебаться от 11 до 16 градусов мороза. Днем существенно теплее - 2-7 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU