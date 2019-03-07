Ветрено, зато без осадков: Какая погода будет в Татарстане в международный женский день
Температура воздуха днем 8 марта приблизится к нулевой отметке
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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В международнйы женский день погода порадует жителей Татарстана отсутствием осадков. В целом же, в республике 8 марта будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет. Только в западных районах Татарстана возможен слабый снег, да и то только в конце дня.
Отсутствие осадков с лихвой компенсирует сильный ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет колебаться от 11 до 16 градусов мороза. Днем существенно теплее - 2-7 градусов ниже нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU