В Чебоксарах девушка отдала 172 тысячи рублей за несуществующий айфон

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-07T18:04:38+03:00

Она перевела нужную сумму, но так и не получила гаджет

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В полицию обратилась 23-летняя жительница Чебоксар. Она рассказала, что из-за попадания на уловку мошенника лишилась крупной суммы денег.

По ее словам, она хотела купить айфон. Нашла неплохой вариант в интернете. Продавец был готов расстаться с гаджетом за 60 тысяч. Кроме стоимости айфона девушке по просьбе продавца надо было сразу же оплатить доставку, услуги курьера и еще несколько пунктов. Итоговая сумма составила 172 тысячи рублей.

Впрочем, девушка настолько сильно хотела айфон, что эта сумма ее не отпугнула. Она перечислила деньги и стала ждать свой гаджет. Правда, так и не дождалась. Только тогда она поняла, что попалась на уловку мошенника.

- Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность злоумышленника устанавливается, -сообщили в пресс-службе МВД Чувашии..

ИСТОЧНИК KP.RU