Бердыев о поражении от "Локомотива" и вылете из Кубка: Уремович подвел команду, с ним разберемся.

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-07T15:13:43+03:00

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Казанский "Рубин" прекратил борьбу за Кубок России. Напомним, что подопечные Курбана Бердыева в ответном матче четвертьфинала турнира уступили дома московскому "Локомотиву" 0:1. С таким же счетом завершился и первый матч в Москве. Таким образом, в полуфинал вышли "железнодорожники".

Одним из антигероев матча стал защитник "Рубина" Филип Уремович. В концовке матча он получил две желтых карточки и был удален с поля, а следом игроки "Локомотива" забили победный гол.

- К сожалению, Уремович подвел команду, с ним разберемся, - отметил после матча главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

Теперь казанцы будут готовиться к следующему матчу в чемпионате России. Его они проведут 9 марта в Москве против ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU