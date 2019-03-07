Казанский музей организует "Проводы русской зимы" в Анталье
Казанский Музей соцбыта познакомит жителей Турции с тем, как в России отмечают Масленицу. 9 марта в Анталье состоится выставка «Проводы русской зимы». Экспозиция будет представлена в спортивном комплексе Московской международной школы средиземноморского курорта.
- Гости выставки познакомятся с традициями празднования Масленицы. Специально к мероприятию по старым чертежам изготовлены сани в натуральную величину. Кроме того сконструирован макет русской печи, на которой каждый сможет сделать фото на память, - сообщили в пресс-службе казанской мэрии.
Также в экспозиции - тематическая утварь, в том числе коллекция чайной посуды, самовары, праздничная народная одежда.
Для посетителей будут организованы праздничные столы с традиционными русскими блинами, яркими танцами в красочных костюмах, сообщают организаторы выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU