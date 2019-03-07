2019-03-07T16:28:14+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ оформили более 5 млн Мультикарт

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С момента запуска своего флагманского продукта ВТБ выпустил более 5 млн «Мультикарт». Более 20% из них – кредитные. В топ-3 городов по объему эмиссии вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Наибольшей популярностью у клиентов, оформивших «Мультикарту», пользуется бонусная опция «Cashback на весь оборот». Данную программу лояльности выбрали 72% клиентов. Используя предложение можно возвращать денежные средства в размере до 2,5% при оплате смартфоном.

На втором месте – опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте). Например, клиенты, подключившие эту опцию, могут получить по вкладу «Время роста» до 9,2% годовых. Эту бонусную составляющую выбрали 7% владельцев «Мультикарты». На третьем месте по популярности – опция «Авто» (6%), которая предоставляет клиентам возможность получать доход не только от оплаты топлива, но и паркинга, а также всех покупок на АЗС.

«Мы сознательно упростили линейку карт, создав универсальный продукт с широкой бонусной программой – «Мультикарту». Такой подход позволяет максимально учитывать потребности большинства клиентов. При изменении их предпочтений нет необходимости в оформлении новой карты – достаточно переключить опцию вознаграждения и изменить бонусную составляющую. Платформа «Мультикарты» является универсальным решением для разных клиентских сегментов, при этом для каждого из них подготовлено индивидуальное предложение в виде повышенных ставок или дополнительных сервисов», – комментирует Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

С июля 2017 г. «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Программа лояльности «Коллекция» позволяет возвращать до 16% от покупки в виде бонусов и тратить их более чем на 100 тыс. наименований товаров, представленных в специальном каталоге. Клиенты, выбравшие опцию «Путешествия», зарабатывают до 5% с каждой покупки. Накопленными милями можно оплачивать авиа- или ж/д билеты, проживание в отеле и даже аренду авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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